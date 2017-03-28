29.03 08:33 MIGnews.com

Харедим - Израилю: Мы пережили Гитлера, мы переживем и вас

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Гигантская демонстрация “против призыва” организованная членами экстремистских фракций харедим в Иерусалиме, и заголовки в газетах рассказывающие об арестах “дезертиров” и “уклонистов” являются не более чем блефом, скрывающим бессилие израильской политической системы в отношении значительной части населения.Более 10 тысяч харедим скандировали вчера в Иерусалиме: “Мы пережили фараона, мы пережили испанскую инквизицию, мы пережили Гитлера, мы переживем и вас. Мы наполним тюрьмы также, как мы наполняли их в диаспоре”, “Никогда не вступим в армию убийц”, “Да - тюрьме, нет - армии”.На демонстрации выступил один из ее вдохновителей - раввин Шмуэль Ауэрбах. Раввин сообщил: “Это - выкорчевывание всего самого святого и дорогого. Наша задача - твердо стоять на своем и не позволять, чтобы нас поколебали компромиссами и подачками. Мы не можем жить в мире с подобной реальностью”.Выступающие на ралли прокляли тех ультра-ортодоксов, которые идут служить: “Позор вам , гнилые коллаборационисты, Даже в аду для вам не найдется места!. ЦАХАЛ - единственная армия в мире, работающая на то, чтобы изменить идеологию солдат. Нет ничего более отвратительного во всем мире. Цель армии - сжечь наше наследие и очистить израильский народ”. Демонстрантам рассказали о том, что в армии харедим “проходят через семь кругов ада, и что речь идет о “концентрационных лагерях, лагерях уничтожения”. Тех раввинов, которые готовят религиозных к службе в армии назвали “капо харедим”.Раввин Ашер Дойч, глава йешивы Поневеж заявил: “Мы собрались для того, чтобы протестовать против злого декрета властей… Мы пришли, чтобы сказать, что ни аресты, ни избиения не помогут. Задержанные - это те, кто не хочет сотрудничать с декретом о призыве, и они эмиссары общественности, и каждый стоит за ними и их поддерживает, и сам тот факт, что они не появляются в призывных пунктах - большой протест. Они не попадутся в эти сети”.По улицам Меа-Шаарим не ходят патрули военной полиции, сгребающие юных студентов йешивот и отправляющие их на три года рекрутчины в ЦАХАЛ. Харедим протестуют против того, чтобы их вызывали в призывные пункты для вручения освобождения от призыва - а не против призыва, которого нет. Более абсурдную ситуацию в нормально функционирующем государстве вообразить себе трудно.