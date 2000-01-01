29.03 08:22 MIGnews.com

Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit

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Глава правительства Великобритании Тереза Мэй подписала официальное письмо-уведомление о старте выхода страны из Европейского союза, передает BBC News.В среду утром премьер-министр сделает заявление для парламента страны о начале Brexit, в котором пообещает "представлять интересы каждого, кто живет в Великобритании" в ходе переговоров, в том числе граждан Евросоюза, для которых "страна стала домом".Около 14.30 по московскому времени постоянный представитель Великобритании при Евросоюзе Тим Барроу доставит документ председателю Европейского совета Дональду Туску.Напомним, что в конце июня прошлого года британцы проголосовали за выход своей страны из Европейского союза. Закон, позволяющий главе правительства начать процедуру Brexit, 14 марта был одобрен парламентом Великобритании, а затем подписан королевой Елизаветой II.