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YouTube 29.03 07:57   MIGnews.com

Израиль и Никарагуа возобновляют дипломатические отношения

Израиль и Никарагуа приняли решение возобновить двусторонние отношения после семилетней "заморозки". Информацию об этом подтвердили в МИД в среду, 29 марта.

Власти Никарагуа приостановили дипломатические отношения с Израилем в 2010 году. Такое решение было принято в знак протеста против атаки израильскими ВМС гуманитарного конвоя у берегов Газы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что государство собирается возобновить дипотношения с Израилем на следующей неделе, однако он не уточнил какая именно страна.

В МИДе отказались комментировать данный вопрос.

"Сегодня мы поддерживаем двусторонние отношения с более чем 160 государствами, и их число растет. На следующей неделе еще одна страна объявит об установлении отношений с Израилем" – заявил Биби во вторник, 28 марта.
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