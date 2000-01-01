Израиль и Никарагуа возобновляют дипломатические отношения
Израиль и Никарагуа приняли решение возобновить двусторонние отношения после семилетней "заморозки". Информацию об этом подтвердили в МИД в среду, 29 марта.
Власти Никарагуа приостановили дипломатические отношения с Израилем в 2010 году. Такое решение было принято в знак протеста против атаки израильскими ВМС гуманитарного конвоя у берегов Газы.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что государство собирается возобновить дипотношения с Израилем на следующей неделе, однако он не уточнил какая именно страна.
В МИДе отказались комментировать данный вопрос.
"Сегодня мы поддерживаем двусторонние отношения с более чем 160 государствами, и их число растет. На следующей неделе еще одна страна объявит об установлении отношений с Израилем" – заявил Биби во вторник, 28 марта.