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ru.fifa.com 29.03 21:51   MIGnews.com

Германия задумалась о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России

Немецкие политики подняли вопрос о бойкотировании чемпионата мира по футболу 2018 года в связи с несоблюдением гражданских прав в России.

"Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира. Неблагоприятная ситуация с общей безопасностью и соблюдением прав человека может привести к тому, что многие футбольные болельщики предпочтут не ехать в Россию на турнир", — приводит слова зампредседателя правящей в бундестаге фракции ХДС/ХСС Михаэля Фукса Deutsche Welle.

Также Фукс отметил, несмотря на то, что бойкот спортивных международных соревнований должен применяться в исключительных случаях, Россия уже не первый год движется в опасном направлении, а нарушение международных прав и прав человека является совершенном неприемлемым.

Причиной обсуждения темы бойкотирования чемпионата мира в России стали многочисленные задержания участников антикоррупционного митинга, проходившего в разных городах страны. Самая крупная акция прошла в Москве, где, по данным московских чиновников, были задержаны более 600 человек.

Между тем, генеральный секретарь Международной федерации футбола (FIFA) Фатма Самура заявила, что у организации нет причин забирать у России право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
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