29.03 18:54 MIGnews.com

Махмуд Ахмадинежад предсказал крах США

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В будущем Соединенные Штаты развяжут новую войну, которая завершится утратой их мировой мощи, другого выбора у Вашингтона попросту нет, считает бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.Его предсказание прозвучало в распространенном интервью агентству EFE. Помимо того, он уверен, что США "быстрыми темпами будут двигаться к коллапсу, что спровоцирует напряженность и конфликты" в разных точках планеты.Главным подтверждением своей теории экс-президент приводит призыв американского президента Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет, что, на его взгляд, фактически является объявлением войны."Мне известно о том, что США ищут новых войн как на востоке, так и на западе Азии. Хотя Трамп обещал народу, что будет отдавать приоритет внутренним вопросам, он все-таки хочет урегулировать их, создавая проблемы в мире", - добавил Ахмадинежад.Экс-президент уверен, что в последние годы американские политики пытались "расширить свое доминирование по всей планете и сохранить за собой гегемонию, поэтому с их коллапсом следует ожидать много событий".