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Ангела Меркель назвала условия для своей отставки | Фото: European People's Party/Flickr29.03 17:56   MIGnews.com

Ангела Меркель назвала условия для своей отставки

"Продолжительная деформация" личности из-за необходимость идти на политические компромиссы может вынудить канцлера Германии Ангелу Меркель уйти в отставку.

Об этом, как пишет издание Die Welt, она сама заявила, отвечая на заданный вопрос в рамках презентации книги "Позиция — это сила", автором которой стала бывший министр юстиции ФРГ Сабина Лойтхойссер.

Вопрос ей задали, обсуждая проблему защиты государственных интересов и их совместимости с личными свободами граждан.

Меркель ответила, что в свете террористической угрозы люди справедливо ожидают, что государство обеспечит их безопасность, но будет при этом заботиться о свободе личности, добавив, что любой политик всегда задаваться вопросом: "Насколько далеко я готов зайти в поисках компромисса?".

Свой предел она же назвать отказалась, отметив, что "уходить в отставку пока не собирается".
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