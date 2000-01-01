29.03 17:56 MIGnews.com

Ангела Меркель назвала условия для своей отставки

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"Продолжительная деформация" личности из-за необходимость идти на политические компромиссы может вынудить канцлера Германии Ангелу Меркель уйти в отставку.Об этом, как пишет издание Die Welt, она сама заявила, отвечая на заданный вопрос в рамках презентации книги "Позиция — это сила", автором которой стала бывший министр юстиции ФРГ Сабина Лойтхойссер.Вопрос ей задали, обсуждая проблему защиты государственных интересов и их совместимости с личными свободами граждан.Меркель ответила, что в свете террористической угрозы люди справедливо ожидают, что государство обеспечит их безопасность, но будет при этом заботиться о свободе личности, добавив, что любой политик всегда задаваться вопросом: "Насколько далеко я готов зайти в поисках компромисса?".Свой предел она же назвать отказалась, отметив, что "уходить в отставку пока не собирается".