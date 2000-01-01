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Арье Дери приглашает Герцога в правительство | Фото: @ariyederi/Twitter29.03 17:29   MIGnews.com

Арье Дери приглашает Герцога в правительство

На фоне продолжающегося политического кризиса между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Моше Кахлоном из-за общественной телерадиовещательной корпорации министр внутренних дел Арье Дери призвал лидера парламентской оппозиции Ицхака Герцога присоединиться к правительству.




"Виделся с Ицхаком Герцогом на бар-мицве сына гендиректора министерства (по развитию Негева и Галилеи, которое также возглавляет Дери – ред.) Ариэля Машаля. В свете вызовов, стоящих перед страной, Герцог и его партия должны присоединиться к правительству", - написал глава МВД на своей странице в Twitter.

Как пишет Ynet, на мероприятии также был замечен министр финансов Моше Кахлон, который тоже общался с лидером "Сионистского лагеря".

В свою очередь, Герцог предложил Дери присоединиться к альтернативному правительству.

"Это верное решение для Израиля", - написал главный оппозиционер страны.
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