29.03 17:29 MIGnews.com

Арье Дери приглашает Герцога в правительство

נפגשתי כעת עם יצחק הרצוג בבר המצווה של בנו של מנכ״ל משרדי, אריאל משעל. נוכח האתגרים העומדים בפני המדינה, הרצוג ומפלגתו צריכים להצטרף לממשלה pic.twitter.com/sg762t7occ — אריה מכלוף דרעי (@ariyederi) 28 марта 2017 г.

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Комментарии

На фоне продолжающегося политического кризиса между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Моше Кахлоном из-за общественной телерадиовещательной корпорации министр внутренних дел Арье Дери призвал лидера парламентской оппозиции Ицхака Герцога присоединиться к правительству."Виделся с Ицхаком Герцогом на бар-мицве сына гендиректора министерства (по развитию Негева и Галилеи, которое также возглавляет Дери – ред.) Ариэля Машаля. В свете вызовов, стоящих перед страной, Герцог и его партия должны присоединиться к правительству", - написал глава МВД на своей странице в Twitter.Как пишет Ynet, на мероприятии также был замечен министр финансов Моше Кахлон, который тоже общался с лидером "Сионистского лагеря".В свою очередь, Герцог предложил Дери присоединиться к альтернативному правительству."Это верное решение для Израиля", - написал главный оппозиционер страны.