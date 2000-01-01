29.03 16:59 MIGnews.com

Президент Ливана упал на пол на саммите Арабской лиги. Видео

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Президент Ливана Мишель Аун оконфузился на престижном арабском мероприятии, где зацепился ногой за ковер и практически плашмя упал на пол.Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителей ливанской делегации. Стоит отметить, что нынешний 28-й саммит стал самым представительным за последние годы – в нем принимают участие 21 арабский лидер. Отмечается, что Аун не пострадал."Президент Ливанской республики не пострадал в результате случайного падения и чувствует себя нормально", - подтвердили в делегации.Инцидент произошел во время подготовки к общему фото рядом с залом, где проходят заседания высокопоставленных участников ежегодного саммита Лиги арабских государств, который открылся сегодня в Иордании. Спустя несколько секунд замешательства, на помощь Ауну быстро пришли находившиеся рядом участники встречи, подняв его с ковра.После этого казуса Мишель Аун выступил с речью на заседании глав государств и правительств арабских стран.