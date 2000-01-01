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Десятки тысяч израильтян наказаны за использование смартфона | Фото: Thinkstock29.03 16:18   MIGnews.com

Десятки тысяч израильтян наказаны за использование смартфона

Израильтяне все чаще игнорируют запрет на использование смартфона во время управления автомобилем, пренебрегая сопряженной с этим опасностью. Специалисты утверждают, что набор номера — даже когда смартфон закреплен в держателе — увеличивает вероятность участия в ДТП в 12,2 раз. Набор и чтение сообщений увеличивает вероятность в 4,8 раз, поиск в интернете — в 2,7 раз. Для сравнения, еда за рулем увеличивает вероятность аварии всего в 1,8 раза. По мнению специалистов, именно использование смартфонов во время вождения является основной причиной тяжелых ДТП, а многочисленные исследования доказывают, что это влияет отрицательным на реакцию водителя, на его способность распознать объекты и сохранять расстояние.

Дорожная полиция, в свою очередь, ужесточает меры по пресечению подобного явления: в 2016 году было выписано 75 тысяч штрафов за использование смартфона, что на 20% больше, чем годом ранее. Опубликованная статистика свидетельствует об изменении тенденции после нескольких лет постоянного снижения количества выписанных штрафов, основной причиной которого стало отсутствие на дорогах патрульных машин дорожной полиции. Решение о сокращении бюджетов, выделяемых на патрулирование, и переводе десятков миллионов шекелей на установку фотокамер не доказало свою эффективность, что и стало причиной смены приоритетов. 

Вместе с этим, по данным организации «Зеленый свет», количество выписанных в прошлом году штрафов все еще ниже количества штрафов, выписанных в 2010-2011 годах —почти 100 тысяч. И это при том, что с тех пор значительно увеличилось количество автомобилей на дорогах, и вместе с этим подскочило количество водителей, управляющих автомобилем с телефоном в руке, или посылающих сообщения во время езды. Закон позволяет исключительно разговор по громкой связи (что тоже полностью не решает проблему — разговор по громкой связи увеличивает вероятность ДТП в 2,2 раза (, за любое другое использование смартфона предусматривается наказание в тысячу шекелей.

По данным «Зеленого света», "чемпионами" по количеству полученных штрафов за использование смартфона во время управления автомобилем являются жители Иерусалима: за шесть лет (с 2011-2016 годы) полиция столицы выписала 40,590 штрафов за этот вид нарушения. На втором месте жители Тель-Авива с 28.089 штрафами, на третьем жители Хайфы — 13.262 штрафа.
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