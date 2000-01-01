29.03 12:32 MIGnews.com

БАГАЦ: решение по Храмовой горе остается неизменным

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В среду 29 марта, БАГАЦ отклонил ходатайство о временной отмене запрета на посещение депутатам Кнессета Храмовой горы. Просьба о снятии запрета была подана депутатом (Ликуд) и рабби Иегудой Гликом.В поданном иске против премьер-министра Израиля, министра внутренней безопасности, председателя комиссии по этике и главного инспектора полиции, Иегуда Глик утверждает, что запрет нарушает свободу передвижения, религиозные права и фактически лишает депутатов парламентского иммунитета.Рабби Глик попросил суд немедленно вмешаться и изменить ситуацию.Судья Йорам Данцигер в среду утром отклонил прошение депутата о немедленном снятии судебного запрета на посещение Храмовой горы. Он добавил, что суд может рассмотреть этот вопрос, однако при этом не дал никаких гарантий.По их словам этот вопрос будет рассмотрен до 14 мая – через месяц после Песаха.Таким образом, Глик и другие депутаты не смогут посетить Храмовую гору во время празднования Песаха.