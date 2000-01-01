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29.03 12:00   MIGnews.com

Харедим атаковали девушку: постыдное молчание правительства

Глава партии Еш Атид Яир Лапид подверг резкой критике молчание и бездействие властей, в связи с инцидентом во время демонстрации харедим 28 марта в Иерусалиме, когда толпа атаковала светскую девушку.

Лапид написал в своем facebook: “Это - ужасная картина, и постыдное молчание правительства не может продолжаться. Уровень насилия кампании ультра-ортодоксов против призыва нарастает с каждым разом, и каждый раз государство предпочитает промолчать. В Пурим в Меа Шаарим повесили чучела солдат ЦАХАЛа. Вчера были атакованы женщина и полицейские”.

Лапид продолжил: “Криминальное безумие не является частью легитимного спора между ультра-ортодоксами. Речь идет о постыдном молчании правительства, в то время как ультра-ортодоксы каждый день атакуют ЦАХАЛ, его солдат и командиров. Премьер-министр должен отдать приказ правоохранительным органам действовать быстро и энергично. Расследовать, арестовать, покарать”.
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