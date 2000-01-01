СМИ: украинский премьер подал в отставку во второй раз
В пятницу, 28 февраля, премьер-министр Украины Алексей Гончарук во второй раз написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Гончарук якобы раздражен тем, что в прессе обсуждают кандидатуры для его возможной замены.
Уточняется, что "последней каплей" терпения украинского премьера якобы стала встреча между Зеленским, министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой украинский лидер обрушился с критикой на министра.
"До прихода в правительство Малюська, так же, как и Гончарук, работал в BRDO/World Bank Group и считался человеком, близким к премьеру. Также источники сообщили, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента. Предыдущий глава Офиса Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени", – рассказали журналисты.