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СМИ: украинский премьер подал в отставку во второй раз | Фото:29.02 10:02   MIGnews.com

СМИ: украинский премьер подал в отставку во второй раз

В пятницу, 28 февраля, премьер-министр Украины Алексей Гончарук во второй раз написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Гончарук якобы раздражен тем, что в прессе обсуждают кандидатуры для его возможной замены.

Уточняется, что "последней каплей" терпения украинского премьера якобы стала встреча между Зеленским, министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой украинский лидер обрушился с критикой на министра.

"До прихода в правительство Малюська, так же, как и Гончарук, работал в BRDO/World Bank Group и считался человеком, близким к премьеру. Также источники сообщили, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента. Предыдущий глава Офиса Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени", – рассказали журналисты.


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