29.02 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Мандельблитт боится, что Нетаниягу уволит его после выборов
. Знаменитая израильская журналистка Илана Даян сообщила о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт готовится к возможному увольнению в случае, если Биньямин Нетаниягу одержит победу на выборах.
Либерман: Нетаниягу и Амир Перец заключили сделку
. Председатель НДИ Авигдор Либерман заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заключил сделку с лидером "Авода" Амиром Перецем.
Турки перебили командиров "Хизбаллы" в Сирии
. В течение последних суток турецкие военные ликвидировали 48 солдат режима диктатора Башара Асада, среди которых оказались командиры террористической организации "Хизбалла".
Видео: в Иране подожгли клинику с зараженными
. Протестующие сожгли часть больницы в иранском городе Бендер-Аббас, потому что туда без их согласия доставили зараженных коронавирусом.
Турция атаковала военные заводы в Сирии - Эрдоган
. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о ликвидации 7 сирийских заводов по производству химического оружия Вооруженными силами Турции, пишет сообщает NTV.
Уда: мы не дадим Нетаниягу сформировать правительство
. Лидер Объединенного арабского списка Айман Уда заявил в субботу вечером, 28 февраля, что ожидает выиграть 16 мест и помешать премьер-министру Биньямину Нетаниягу сформировать правительство.
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