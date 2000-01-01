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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:29.02 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Мандельблитт боится, что Нетаниягу уволит его после выборов. Знаменитая израильская журналистка Илана Даян сообщила о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт готовится к возможному увольнению в случае, если Биньямин Нетаниягу одержит победу на выборах.

Либерман: Нетаниягу и Амир Перец заключили сделку. Председатель НДИ Авигдор Либерман заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заключил сделку с лидером "Авода" Амиром Перецем.

Турки перебили командиров "Хизбаллы" в Сирии. В течение последних суток турецкие военные ликвидировали 48 солдат режима диктатора Башара Асада, среди которых оказались командиры террористической организации "Хизбалла".

Видео: в Иране подожгли клинику с зараженными. Протестующие сожгли часть больницы в иранском городе Бендер-Аббас, потому что туда без их согласия доставили зараженных коронавирусом.

Турция атаковала военные заводы в Сирии - Эрдоган. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о ликвидации 7 сирийских заводов по производству химического оружия Вооруженными силами Турции, пишет сообщает NTV.

Уда: мы не дадим Нетаниягу сформировать правительство. Лидер Объединенного арабского списка Айман Уда заявил в субботу вечером, 28 февраля, что ожидает выиграть 16 мест и помешать премьер-министру Биньямину Нетаниягу сформировать правительство.


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