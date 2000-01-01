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Нетаниягу: Ганц был моим кандидатом на пост главы генштаба | Фото:29.02 20:01   MIGnews.com

Нетаниягу: Ганц был моим кандидатом на пост главы генштаба

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на 12-м канале, что председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц был его третьим кандидатом на пост главы штаба ЦАХАЛа в 2011 году, сообщает Times of Israel.

По словам главы "Ликуда", Ганц рассматривался после Йоав Галанта и Габи Ашкенази.

Также, Нетаниягу заявил, что увольняет с поста политически мотивированных бывших глав Шин Бет и Моссад, которые назвали его угрозой для национальной безопасности Израиля.

Он сообщил 12-му каналу, что бывшие начальники службы безопасности выступили против его решения - которого он поддерживает по сей день - добиваться, чтобы США прекратили ядерное соглашение с Ираном.


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