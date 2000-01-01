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Первая женщина-следователь в хиджабе в полиции Израиля | Фото:29.02 19:28   MIGnews.com

Первая женщина-следователь в хиджабе в полиции Израиля

Старший сержант полиции Сабрин Саади, следователь отдела по делам несовершеннолетних в северной арабской деревне Кафр-Кана, станет первой религиозной мусульманкой-женщиной в хиджабе на должности полицейского следователя.

Об этом пишет Ynet.

Саади родилась и выросла в северной бедуинской деревне Басмат Табун и училась в Хайфе. После окончания средней школы Саади попыталась поступить на национальную службу в полиции Израиля. Но в то время вакансий не было, и она работала менеджером по розничной торговле в магазине одежды в Хайфе.

Три года назад ей позвонил заместитель комиссара Джамал Хакруш из Северного округа израильской полиции, который предложил ей присоединиться к службе. Саади воспользовался этой возможностью и прошла базовую подготовку и подготовку для следователей в Национальной полицейской академии в Бет-Шемеш.

После того, как она закончила обучение, ее отправили в полицейский участок Кафр-Канна, который контролирует 60 000 жителей Кафр-Каны, Турана, Мешхеда, Аль-Батуфа, Хошайи и кибуца Бейт-Римон. Саади - единственная следователь отдела по делам несовершеннолетних, вместе с двумя инспекторами по делам молодежи.

"Я выросла в религиозном мусульманском доме, моя мама очень религиозна, и мы молились пять раз в день и носили хиджабы", - расскзала Саади. "Нет других женщин в хиджабах, которые когда-либо ходили на офицерскую подготовку."

"Я хочу передать сообщение всем другим религиозным мусульманским женщинам, таким как я", - сказала она, добавив, что служба помогает "почувствовать себя равной". Она также рассказала, что столкнулась с угрозами со стороны арабских жителей, однако её это не напугало.


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