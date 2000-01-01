"Едят мышей": итальянский политик нарвался на гнев Пекина

"Знаете ли вы, почему у нас 116 положительных результатов через неделю, из которых у 63 человек нет симптомов, а в больницах только 28? Благодаря гигиене наших людей, венецианцев и итальянских граждан, культурным навыкам, как например ходить в душ, мыться, мыть часто руки. Культурный факт, что Китай заплатил большую цену за эту эпидемию, потому что мы видели, как они все едят живых мышей или подобные вещи", – сказал он.
Его заявление вызвало гнев со стороны китайского посольства в Риме, представители которого отреагировали мгновенно.
"В такой критический момент, когда Китай и Италия вместе борются с эпидемией, итальянский политик клевещет на китайский народ. Это беспричинная атака, которая нас оскорбляет", – отметили в посольстве.
Кроме того, на губернатора накинулись с критикой политические оппоненты в Италии. В итоге ему пришлось извиняться за свои слова.
"Мне жаль, что кто-то начал спор по этому поводу, я никогда не говорил, что китайцы не моются. И я прошу прощения, если я задел чьи-то чувства. Я хотел сказать, что, когда дело доходит до здоровья и безопасности продуктов питания, контроль меняется от страны к стране", – пояснил политик.