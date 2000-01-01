29.02 10:46 MIGnews.com

Мандельблитт боится, что Нетаниягу уволит его после выборов

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Знаменитая израильская журналистка Илана Даян сообщила о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт готовится к возможному увольнению в случае, если Биньямин Нетаниягу одержит победу на выборах.Также 12-й канал сообщает, что в случае, если Нетаниягу удастся создать правую коалицию с 61 депутатом он “предпримет шаги для того, чтобы отстранить Мандельблитта от исполнения обязанностей”.Более того, исполняющий обязанности генерального прокурора Дан Эльдад намерен защищать подобные действия Нетаниягу в БАГАЦе.По сведениям источников в генеральной прокуратуре, Эльда, вступив в должность заявил своим приближенным: Я пришел, чтобы остаться”. Эльдад намерен стать полноправным генеральным прокурором.Также сообщается о “небывалом уровне взаимного недоверия” между юридическим советником правительства и исполняющим обязанности генерального прокурора.