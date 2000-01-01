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Турция и Россия обсудили Сирию: о чем договорились | Фото:29.02 11:27   MIGnews.com

Турция и Россия обсудили Сирию: о чем договорились

Официальные представители Российской Федерации и Турции договорились работать над снижением напряженности в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Уточняется, что были проведены консультации по сирийскому урегулированию, в которых участвовали спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и замминистра иностранных дел Турции Седат Онал.

"Было продолжено рассмотрение конкретных шагов по достижению прочной стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации на основе обеспечения полного выполнения Меморандума от 4 мая 2017 г. и Меморандума от 17 сентября 2018 г", – сказано в сообщении.

Обе стороны подтвердили желание снизить напряженность "на земле", продолжая борьбу с террористами, признанными Советом безопасности ООН. Также Анкара и Москва договорились защищать гражданское население внутри и снаружи зоны деэскалации и оказывать неотложную гуманитарную помощь всем нуждающимся.


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