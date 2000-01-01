29.01 10:03 MIGnews.com

Адас Штайф: я перееду жить в Арабский Треугольник

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Корреспондент по криминальным делам радио Галей ЦАХАЛ Адас Штайф выразила свое глубочайшее возмущение мирной программой президента Дональда Трампа.Штайф опубликовала пост в фейсбук в котором сообщает: Я тоже - жительница Треугольника. Как дети говорят, не Трампу за нас решать. Треугольник и его жители - не только мои соседи. Они - мои друзья. Они - такие же как и все остальные граждане Израиля. И они останутся здесь навсегда. Они израильтяне - по праву”.Далее Штайф пишет: “То что я пищу никак не связано с правыми и левыми, но есть связь с тем, что мы все обязаны быть людьми, человеческими существами, равными. Я вообще не верю в то, что кто-то может серьезно воспринимать этот план галлюцинаций Трампа”.Штайф поклялась переехать жить в Треугольник в случае, если план будет осуществлен: “Если они даже начнут тявкать по этому поводу, я перееду в Треугольник. Сотни тысяч переедут со мной (!) Мы все - жители Треугольника. Точка”.Ранее в интервью Галей ЦАХАЛ депутат Кнессета Ахмед Тиби заявил: “Сделка века - это ограбление века. Это план углубления апартеида на территориях”.Тиби указал на то, что публикация плана уже привела к мятежам на территориях и предупредил, что “палестинцы серьезно задумываются о кампании масштабного народного сопротивления”.