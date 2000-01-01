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`Трансфер Арабского Треугольника - дикий расизм` 29.01 09:41   MIGnews.com

"Трансфер Арабского Треугольника - дикий расизм"

Лидер фракции Объединенный Арабский Список Айман Уда прокомментировал мирный план президента Дональда Трампа.

Уда заявил: “План аннексии и трансфера Нетаниягу дает зеленый свет отказу в гражданстве сотням тысяч арабов, живущих в Треугольнике. Мы будем воевать с этим диким расизмом любыми средствами, которые есть в нашем распоряжении. Каждый гражданин, араб и еврей, верящий в демократию  и мир должен противостоять этому мирному плану 0- трансфер не пройдет”.

Также шокирован депутат Ахмед Тиби. Он заявил:“План галлюцинаций, опасный план. Нетаниягу просит Трампа о трансфере арабских граждан. Ничего подобного не будет”.


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