29.01 08:55 MIGnews.com

Египет: мирный план Трампа нужно "тщательно" изучить

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Египет призвал к "тщательному" рассмотрению израильско-палестинского мирного плана, обнародованного президентом США Дональдом Трампом.Соответствующее заявление обнародовано Министерство иностранных дел страны."Египет признает важность рассмотрения инициативы администрации США с точки зрения важности достижения решения палестинского вопроса, таким образом возвращая палестинскому народу его полные законные права путем создания суверенного независимого государства на оккупированных палестинских территориях в соответствии с международным правом и резолюциями", – отметили в ведомстве.В МИД добавили, что обе стороны должны проанализировать "сделку века" и наладить диалог для дальнейшего достижения "всеобъемлющего и справедливого мира и создания независимого палестинского государства"."Египет призывает обе заинтересованные стороны провести тщательный анализ видения США по достижению мира и открыть каналы диалога под эгидой Америки для возобновления переговоров, чтобы представить собственные взгляды на достижение соглашения, которое удовлетворяет стремления обоих народов", – добавили в ведомстве.