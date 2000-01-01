29.01 08:32 MIGnews.com

"Мандельблитт растоптал кровь жертв террора"

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Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт постановил, что госпожа Хиба Язбек (Балад/Объединенный Арабский список) может участвовать в выборах в 23-й Кнессет.Язбек была дисквалифицирована решением большинства депутатов Кнессета после публикации твитов, поддерживающих террор, в частности, постов, восхваляющих “шахида” Самира Кунтара.В решении Мандельблитта, переданном Центральной Избиартельной Комисии, юридический советник пишет: “После тщательного изучения проблемы, юридический советник правительства пришел к выводу о том, что несмотря на то, что некоторые из высказываний подавшей петицию приближают ее к порогу дисквалификации, ее последующие заявления и разъяснения переданные в ЦИК не создают основы для инфраструктуры дисквалификации, в соответствии с строгими критериями, установленными в правоприменительной практике”.Мандельблитт в особенности впечатлился письменным заявлением Хибы, данным под присягой о том, что она не призывает причинять вред солдатам ЦАХАЛа и гражданским. Мандельблитт постановил: “С учетом всего вышесказанного, и принимая во внимание недостаточную массу доказательного материала, отсутствие повторяемости вменяемых действий, и, в особенности, неоднократные заявления подавшей петицию о том, что она выражает сожаление в связи с некоторыми своими заявлениями нет достаточных оснований для дисквалификации БАГАцем кандидата на следующих выборах”.Организация Бецельмо, представляющая интересы семьи в Нагарии, чьи члены были зверски убиты Самиром Кунтаром резко осудила решение Мандельблитта: “Сегодня юридический советник правительства постановил, что можно топтаться по крови израильских солдат и гражданских. Это - удар ножом в сердце родственников жертв террора. И это при том, что Михаэль Бен-Ари был дисквалифицирован за нечто куда менее значительное. Здесь Мандельблитт искал любой путь оправдания. Еще немного - и он сам проголосует за Балад, лишь бы провести Хибу в Кнессет. Так он разбил остатки доверия к правоохранительной системе”.