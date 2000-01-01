Какие страны поддержали мирный план Трампа

Во вторник, 28 января, Саудовская Аравия, Египет, Катар и ОАЭ приветствовали мирный план администрации президента США Дональда Трампа.
Соответствующие сообщения обнародовали Министерства иностранных дел указанных стран, передает The Jerusalem Post.
"Королевство высоко оценивает усилия администрации президента Трампа по разработке всеобъемлющего мирного плана и призывает начать прямые мирные переговоры между палестинской и израильской сторонами под эгидой Соединенных Штатов", – сказано в заявлении МИД Саудовской Аравии.
Министерство иностранных дел Египта выступило с аналогичным заявлением, призвав стороны рассмотреть план урегулирования израильско-палестинского конфликта.
"Египет признает важность рассмотрения инициативы администрации США с точки зрения важности достижения решения палестинского вопроса, таким образом возвращая палестинскому народу его полные законные права путем создания суверенного независимого государства на оккупированных палестинских территориях в соответствии с международными законами и резолюциями ", – отметили в МИД Египта.
В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сказал председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу, что позиция его страны "по палестинскому вопросу не изменилась, все арабы с вами".
Катар призвал все стороны вести прямые переговоры, однако поддержал создание "палестинского государства с границами 1967 года, включая Восточный Иерусалим".
Посол ОАЭ Юсеф Аль-Отаиба заявил, что план США является серьезной инициативой, которая направлена на решение многих проблем, поднятых за эти годы.
"План предлагает важную отправную точку для возвращения к переговорам в рамках международных отношений под руководством США", – подчеркнул он.
Тем временем, Иордания и Турция раскритиковали мирный план. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что решение о "двух государствах отвечает законным правам палестинского народа в соответствии с международным правом, является единственным путем к всеобъемлющему и прочному миру".
Он предостерег от "опасных последствий односторонней аннексии", добавив, что Иордания осуждает такие меры, "как нарушение международного права и провокации, которые подтолкнут регион к еще большему конфликту".
Министерство иностранных дел Турции считает, что план Трампа направлен на "уничтожение решения о двух государствах".
"Иерусалим – красная линия. Мы не допустим узаконивания израильской оккупации и зверств. Мы всегда будем поддерживать братский палестинский народ и продолжим работать над созданием независимой Палестины", – сказано в заявлении турков.