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Дочь Сулеймани: паучьи гнезда врагов будут разрушены | Фото:29.01 07:41   MIGnews.com

Дочь Сулеймани встретилась с Насраллой

Дочь ликвидированного американцами командующего бригадой "Аль-Кудс" генерала "Корпуса стражей исламской революции" Кассема Сулеймани Зейнаб встретилась с лидером "Хизбаллы" Хасаном Насраллой.

По данным "Радио Фарда", встреча состоялась в начале января, передает The Jerusalem Post.

На похоронах Сулеймани Зейнаб призывала Насраллу, лидера повстанцев Йемена хути Абдул-Малик аль-Хути и президента Сирии Башара Асада, которых назвала своими "дядями", отомстить за нападение на своего отца. Она была первой женщиной, которая обратилась к молитвенному собранию во главе с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Дочь убитого Генерала КСИР опубликовала в Twitter видеозапись встречи с Насраллой, подписав его следующим образом: "Паучьи гнезда Америки и сионистов будут разрушены".

Во время ролика на ее руке можно заметить кольцо, похожее на то, что было у Сулеймани во время смерти. Зейнаб и Насралла провели теплый разговор, содержание которого не раскрывается.

Во время своего визита в Бейрут Зейнаб также выступила с речью на мероприятии, рассказав, что "мученики" Хизбаллы и Ирана являются "хранителями ценностей" отца исламской революции Рухоллы Мусави Хомейни и Хаменеи.


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