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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:30.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Путин помиловал Нааму Иссахар Президент России Владимир Путин представил указ о помиловании Наамы Иссахар, который вступил в силу с момента подписания. Главу Кремля поблагодарили мать молодой израильтянки, премьер-министр Биньямн Нетаниягу, глава МИД Исраэль Кац.

Маленькие подробности карты "сделки века" Одним из ключевых пунктов “сделки века” стала карта границ между Израилем и палестинцами. Основная идея – обмен территориями, подземный тоннель между Газой и Западным берегом, создание промышленных и хай-тек зон.

Прокурор: Обвинения предъявлены Нетаниягу вопреки закону Государственный обвинитель по делу Эхуда Ольмерта Ури Корб заявил, что материалы уголовных дел против Биньямина Нетаниягу переданы в суд незаконно.

Суд Гааги отклонил иск о военных преступлениях Ганца Окружной суд в Нидерландах отказался от рассмотрения иска против бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛ Бенни Ганца, поскольку не имеет на это полномочий.

Ракетный обстрел кибуца возле Газы Вечером сработал сигнал ракетной тревоги в кибуце Кисуфим, после чего из Газы была выпущена ракета, упавшая в открытом поле в районе Эшколь.


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