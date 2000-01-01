Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Путин помиловал Нааму Иссахар Президент России Владимир Путин представил указ о помиловании Наамы Иссахар, который вступил в силу с момента подписания. Главу Кремля поблагодарили мать молодой израильтянки, премьер-министр Биньямн Нетаниягу, глава МИД Исраэль Кац.
Маленькие подробности карты "сделки века" Одним из ключевых пунктов “сделки века” стала карта границ между Израилем и палестинцами. Основная идея – обмен территориями, подземный тоннель между Газой и Западным берегом, создание промышленных и хай-тек зон.