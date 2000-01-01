Ганц хочет выдвинуть сделку века на голосование: ответ Ликуд
Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал представить мирный план президента США Дональда Трампа на голосование в Кнессете.
Соответствующее заявление он сделал 29 января на конференции Института стратегических исследований (INSS), передает The Times of Israel.
"Программа Трампа полностью соответствует основополагающим принципам блока "Кахоль Лаван". На следующей неделе я представлю эту программу на голосование в Кнессете в том виде, в котором она была опубликована", – сказал Ганц.
В "Ликуд" быстро отреагировали на его заявление, подчеркнув, что лидер "Кахоль Лаван" запрыгнул на их "ступеньку".
"Автосопщик Ганц решил вновь поймать "тремп" на успехах премьер-министра Биньямина Нетаниягу после трех лет интенсивной работы с администрацией Трампа. Шутник", – сказано в заявлении партии.