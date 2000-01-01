Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ганц хочет поставить сделку века на голосование: ответ Ликуд | Фото:29.01 22:20   MIGnews.com

Ганц хочет выдвинуть сделку века на голосование: ответ Ликуд

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал представить мирный план президента США Дональда Трампа на голосование в Кнессете.

Соответствующее заявление он сделал 29 января на конференции Института стратегических исследований (INSS), передает The Times of Israel.

"Программа Трампа полностью соответствует основополагающим принципам блока "Кахоль Лаван". На следующей неделе я представлю эту программу на голосование в Кнессете в том виде, в котором она была опубликована", – сказал Ганц.

В "Ликуд" быстро отреагировали на его заявление, подчеркнув, что лидер "Кахоль Лаван" запрыгнул на их "ступеньку".

"Автосопщик Ганц решил вновь поймать "тремп" на успехах премьер-министра Биньямина Нетаниягу после трех лет интенсивной работы с администрацией Трампа. Шутник", – сказано в заявлении партии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:30
Женева "феминизировала" дорожные знаки
23:10
Суд: хостел на территории посольства КНДР решено закрыть
22:41
ВОЗ созывает экстренное заседание: "будьте начеку"
22:01
Хаменеи о мирном плане: дьявольскую политику США ждет провал
21:44
В Украине мошенники торгуют "вакцинами" от коронавируса
21:28
Ракетный обстрел кибуца возле Газы
21:26
Источник: суд над Нетаниягу может затянуться на 6-7 лет
21:10
Лукашенко спел песню из сериала "Ведьмак"
20:55
СМИ: Поллард вернется в Израиль еще до выборов
20:39
ЦАХАЛ посылает подкрепление на Западный берег
20:27
"Симпсоны" предсказали коронавирус ещё в 1993 году
20:15
Нетаниягу поблагодарил Путина за Иссахар
20:05
Гуш-Эцион: новое ЧП с вертолетом "Ясур"
19:55
Помилование Иссахар: Кац поблагодарил Нетаниягу и Путина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus