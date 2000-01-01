Европарламент принял окончательное решение по Brexit
В среду, 29 января, Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза 31 января.
Соответствующее решение поддержал 621 парламентарий, против – 49, воздержались – 13, передает Reuters.
Вопрос Brexit в Британии был поднят еще в июне 2016 года. Тогда был проведен референдум, где за выход из ЕС проголосовал 51,9% участников. Долгое время переговоры Великобритании с ЕС не могли выйти из тупика, из-за чего Тереза Мэй покинула пост премьер-министра.
Занявший ее место Борис Джонсон провел внеочередные выборы, на которых его Консервативная партия одержала уверенную победу. В декабре 2019 года британский парламент проголосовал во втором чтении за план выхода из ЕС.
А 24 января глава Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о Brexit.