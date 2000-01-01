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29.01 20:55   MIGnews.com

СМИ: Поллард вернется в Израиль еще до выборов

Джонатан Поллард, отбывший 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Израиля, может вернуться в Израиль еще до выборов в Кнессет, назначенных на март.

Об этом на условиях анонимности рассказал источник из "Ликуд" в комментарии Zman Yisrael.

Такое заявление он сделал на фоне публикации мирного плана президента США Дональда Трампа и новости о помиловании президентом РФ Владимиром Путиным Наамы Иссахар. По словам источника, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вскоре может вытащить "еще одного кролика из своей шляпы" в виде Полларда.

Напомним, что Джонатан Поллард в августе попросил Нетаниягу лично обратиться к президенту США Дональду Трампу, чтобы тот поспособствовал смягчению условия его условно-досрочного освобождения. Просьбу он объяснил тем, что больная онкологией жена нуждается в своевременной помощи. Нетаняигу ответил, что Израиль по-прежнему привержен Полларду, пообещав, "добиваться его возвращения ".

Бывший гражданский аналитик ВМС США был приговорен к пожизненному заключению в 1987 году за передачу секретных данных Израилю.

В ноябре 2015 года, спустя 30 лет, он вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения. Полларду был предоставлен пятилетний испытательный срок, в течение которого он оставался в своем нью-йоркском доме с 19:00 до 7:00, а также не мог покинуть Штаты.


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