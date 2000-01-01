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Помилование Иссахар: Кац поблагодарил Нетаниягу и Путина | Фото:29.01 19:55   MIGnews.com

Помилование Иссахар: Кац поблагодарил Нетаниягу и Путина

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о помиловании Наамы Иссахар.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Приветствую решение президента России Путина подписать помилование Нааме Иссахар. Также, как и все жители Израиля, я рад за семью Иссахар, прежде всего за маму Наамы – Яффу. Я рад, что Наама вернется домой", – написал он.

Кац также поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаниягу за то, что тот добился ее освобождения, использовав тесные связи с Путиным и хорошие отношения с Россией.

"На недавней встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым я поднимал вопрос освобождения Наамы, а также улучшения условий ее содержания. Я хочу поблагодарить сотрудников министерства иностранных дел за то, что они поддерживали тесную связь с Наамой и ее семьей на протяжении всего этого времени, а также за усилия по ее освобождению", – резюмировал Кац.




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