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Мать Иссахар: хочу обнять мою дочь Нааму | Фото:29.01 19:39   MIGnews.com

Мать Иссахар: хочу обнять мою дочь Нааму

Мать помилованной президентом России Владимиром Путиным Наамы Иссахар Яффа отреагировала на новость о подписание соответствующего указа.

Женщина уже с нетерпением ждет, чтобы обнять дочь, передает Тhe Times of Israel.

"Это момент, которого я ждала почти год. Я пережила такое путешествие, которое никому не пожелала бы. Теперь я просто хочу обнять мою дочь Нааму", – призналась она журналистам.

Яффа Иссахар поблагодарила Путина за помилование дочери и премьер-министра Биньямина Нетаниягу за приложенные усилия для ее освобождения.


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