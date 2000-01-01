29.01 19:39 MIGnews.com
Мать Иссахар: хочу обнять мою дочь Нааму
Мать помилованной президентом России
Владимиром Путиным Наамы Иссахар Яффа отреагировала на новость о подписание соответствующего указа.
Женщина уже с нетерпением ждет, чтобы обнять дочь, передает Тhe Times of Israel.
"Это момент, которого я ждала почти год. Я пережила такое путешествие, которое никому не пожелала бы. Теперь я просто хочу обнять мою дочь Нааму", – призналась она журналистам.
Яффа Иссахар поблагодарила Путина за помилование дочери и премьер-министра Биньямина Нетаниягу за приложенные усилия для ее освобождения.
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