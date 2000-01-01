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Путин помиловал Нааму Иссахар | Фото:29.01 19:09   MIGnews.com

Путин помиловал Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной к 7,5 годам тюрьмы по делу о хранении и контрабанде наркотиков.

Об этом сказано в официальном документе, обнародованном на сайте Кремля.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", – сказано в сообщении.

Мать девушки Яффа почти сразу же ответила на новость о помиловании. Она поблагодарила Путина и Биньямина Нетаниягу за освобождение дочери.

"Это момент, которого я ждала почти год. Я пережила такое испытание, которое никому не пожелала бы. Теперь я просто хочу обнять мою дочь Нааму", – призналась она журналистам.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац поблагодарил Путина за его решение, Нетаниягу за активную деятельность, а весь дипломатический корпус страны за поддержание тесной связи с Наамой и ее семьей и усилия по ее освобождению.

Биньямин Нетаниягу присоединился к поздравлениям по поводу помилования Наамы. По словам премьер-министра, он с нетерпением ждет встречи с "другом Путиным", которая состоится 30 января в Москве.

Израильский чиновник из межведомственного комитета, занимающийся делом израильтянки, заявил, что Израиль и Россия не заключали никакой сделки для освобождения девушки, а ее помилование – исключительно "жест доброй воли Путина".

На прошлой неделе во время визита в Израиль Путин встретился с матерью Иссахар Яффой, которая еще в ноябре прошлого года обращалась к нему с просьбой о помиловании дочери. Он пообещал ей, что "все будет хорошо".

В этот же день Нааму посетила в тюрьме уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, пообещавшая помочь в составлении ходатайства о помиловании.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тем временем заявил, что Иссахар до сих пор в тюрьме, потому что она лично не подала прошение президенту.

26 января Наама обсудила этот вопрос со своими адвокатами и официально подала документ о помиловании.

Уже на следующий день уполномоченный по правам человека утвердил просьбу Иссахар во время заседания комиссии.

Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 29 января вылетел из Вашингтона в Москву, где встретится с Путиным. Ожидается, что он вернется домой уже вместе с Наамой.

Напомним, что Иссахар была арестована в транзитной зоне аэропорта Шереметьево из-за найденных в ее сумке 10 граммов гашиша.

Израильтянку обвинили в хранении (ч.1 ст. 228 УК РФ) и контрабанде наркотиков в значительном размере (п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и заключили под стражу. Израильтянку приговорили к 7,5 годам заключения за контрабанду запрещенных веществ в октябре 2019 года.


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