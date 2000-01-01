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Женева `феминизировала` дорожные знаки 29.01 23:30   MIGnews.com

Женева "феминизировала" дорожные знаки

Женева сделала смелый шаг в направлении гендерного подхода, навсегда заменив половину информационных указателей пешеходных переходов "феминизированными" версиями.

В швейцарском городе установили дорожные знаки, на которых изображены женщины: беременные, пожилые, держащиеся за руки и женщины с афро-прической.

На пешеходных переходах по всему второму по величине городу Швейцарии было установлено 250 знаков с женскими силуэтами.


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