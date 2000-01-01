29.01 23:30 MIGnews.com
Женева "феминизировала" дорожные знаки
Женева сделала смелый шаг в направлении гендерного подхода, навсегда заменив половину информационных указателей пешеходных переходов "феминизированными" версиями.
В швейцарском городе установили дорожные знаки, на которых изображены женщины: беременные, пожилые, держащиеся за руки и женщины с афро-прической.
На пешеходных переходах по всему второму по величине городу Швейцарии было установлено 250 знаков с женскими силуэтами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии