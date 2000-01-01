29.01 19:27 MIGnews.com
Чиновник: помилование Иссахар – жест доброй воли Путина
Освобождение приговоренной к 7,5 годам лишения свободы Наамы Иссахар из российской тюрьмы является жестом доброй воли президента РФ Владимира Путина.
Об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный чиновник межведомственного комитета, занимающегося этим делом, передает The Times of Israel
.
"С Россией не было никакой сделки. Освобождение Наамы было сделано в качестве жеста доброе воли президентом Путиным США", - сказал он журналистам.
По его словам, российское правительство рассмотрело дело Наамы из-за желания решить проблему, "которая может навредить отношениям между РФ и Израилем".
Вечером, 29 января, Путин официально подписал
указ о помиловании Иссахар, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетел из Вашингтона в Москву. Ожидается, что он доставит израильтянку домой.
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