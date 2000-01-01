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Суд Гааги отклонил иск о военных преступлениях Ганца | Фото:29.01 16:03   MIGnews.com

Суд Гааги отклонил иск о военных преступлениях Ганца

Окружной суд в Нидерландах отказался от рассмотрения иска против бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛ Бенни Ганца.

Рожденный в Газе автор документа Исмаил Зиада требовал привлечь лидера "Кахоль Лаван" к ответственности за "военные преступления", передает Reuters.

"Судья в Нидерландах не компетентен выносить решение по делу истца", – сказала судья Лариса Алвин, пояснив, что универсальная юрисдикция в данном случае не может применяться.

По ее словам, по гражданским искам в судах Нидерландов Ганц пользуется иммунитетом от судебного преследования из-за правительственной должности.

Отметим, что палестинец подал иск в Гаагский окружной суд после неудачных попыток завести дело на военных деятелей в Израиле. Он обвинил Ганца и бывшего главнокомандующего ВВС Амира Эшеля в военных преступлениях из-за авиаудара в 2014 году по дому его семьи, в результате которого погибли шесть человек. Среди жертв была 72-летняя женщина и 12-летний ребенок.


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