29.01 17:32 MIGnews.com

Мэр Уханя подал в отставку

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Мэр Уханя, где произошла вспышка смертельного коронавируса, Чжоу Сяньван подал в отставку.Сяньван заявил о своем решении в интервью Центральному китайскому телевидению (CCTV)."Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения", - сказал мэр города.Чжоу Сяньван отметил, что решение изолировать город было "действительно жестким"."Что касается города с более чем 10-миллионным населением, то такое решение было принято впервые в истории человечества, - подчеркнул Чжоу Сяньван. - Мы закрыли город, чтобы сдержать распространение вируса, но боюсь, что тем самым заработали плохую историческую репутацию. Человеческие существа прошли через очень многие риски в процессе своей эволюции, такие, например, как черная смерть, моровая язва, оспа. Мы не можем предсказать, насколько серьезной будет нынешняя опасность, поэтому были вынуждены закрыть город".