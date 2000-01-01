29.01 14:55 MIGnews.com

Прокурор: Обвинения предъявлены Нетаниягу вопреки закону

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Бывший высокопоставленный работник прокуратуры, государственный обвинитель по делу Эхуда Ольмерта Ури Корб заявил, что материалы уголовных дел против Биньямина Нетаниягу переданы в суд незаконно.Корб заявил: “Я думаю, что материалы дел переданы в суд с нарушениями закона”.28 января, одновременно с передачей дел премьер-министра Биньямина Нетаниягу в иерусалимский окружной суд, прокуратура потребовала издать сертификат секретности для части материалов обвинения.Корб указал на то, что в данном случае допущена ошибка: “Материалы дела не могут переданы в суд до тех пор, пока они не переданы обвиняемому. Теперь Верховный Суд может аннулировать обвинительное заключение”.Корб подчеркнул: “Сама передача дел в суд произведена вопреки закону и постановлениям Верховного Суда, которые однозначно констатируют, что все материалы дела должны находиться в распоряжении защиты. Пока этого не произошло, материалы не передаются в суд, за исключением того, что на это есть особая причина, и в данном случае ее нет”.Корб также не принимает отговорки о том, что прокуратура попросила предоставить сертификат секретности: “В данном случае есть постановление Верховного Суда, в котором говорится чтор до получения такого сертификата материалы дела не передаются в суд. Невозможно начинать суд без того, чтобы все материалы были переданы обвиняемому”.Корб также указал на то, что теперь Нетаниягу сможет утверждать, что речь идет о вмешательстве в избирательный процесс: “Тот факт, что материалы были переданы в суд с такой поспешностью, может указывать на то, что нарушены его права на неприкосновенность и попытка повлиять на выборы. Если бы материалы передали в суд еще через месяц, то он мог бы попросить неприкосновенности у следующего Кнессета. Этот шаг не позволяет ему просить о неприкосновенности,и речь идет о некоем виде вмешательства в выборы”.Корб подчеркнул: "Премьер-министр не мог знать, что прокуратура не готова. . Она не может представить обвинительное заключение в нынешней ситуации. Теперь защита премьера может потребовать аннулировать обвинительные заключения”.Корб также подверг резкой критике деятельность Авихая Мандельблитта и его подчиненных: “Я думаю Мандельблитт и его люди должны кое-что объяснить народу Израиля. Существует четкая процедура, мы никогда не предъявляли обвинений в момент, когда премьер находится за границей. Мне не понятна вся эта спешка, Можно ждать два дня, можно ждать и 45 дней, потому что обвинение должно быть предъявлено с сертификатом секретности”.