Ривлин пристыдил Германию: Иран хочет уничтожить Израиль
В Европе существуют разногласия по поводу опасности Тегерана, однако для Израиля угроза иранского режима является экзистенциальным вопросом.
Такое заявление 29 января сделал президент Реувен Ривлин в парламенте Германии, передает издание Iton Gadol.
"Угроза, которую представляет иранское руководство, не является теоретической. Для нас это экзистенциальный вопрос. Иранское руководство подтверждает, что его целью является уничтожение Государства Израиль. А у нас нет привилегии игнорировать ни политику иранского режима, ни его риторику. Мы хорошо знаем, насколько опасна риторика, проповедующая ненависть к Израилю, для всего мира. Мы все знаем ее силу", – сказал он.
По словам Ривлина, Израиль не закроет глаза на сотни самолетов и грузовиков, наполненных опасным оружием, включая высокоточные ракеты, которые передаются на границе террористическим организациям для атаки Тел-Авива и Иерусалима.
Президент косвенно упрекнул Германию, которая с рядом европейских стран всячески старается спасти ядерную сделку Ирана. Он также призвал ФРГ принять меры против главного союзника Тегерана.
"Я прошу руководство Германии признать "Хизбаллу" террористической организацией", – призвал Ривлин.