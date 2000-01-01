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Ривлин пристыдил Германию: Иран хочет уничтожить Израиль | Фото:29.01 14:55   MIGnews.com

Ривлин пристыдил Германию: Иран хочет уничтожить Израиль

В Европе существуют разногласия по поводу опасности Тегерана, однако для Израиля угроза иранского режима является экзистенциальным вопросом.

Такое заявление 29 января сделал президент Реувен Ривлин в парламенте Германии, передает издание Iton Gadol.

"Угроза, которую представляет иранское руководство, не является теоретической. Для нас это экзистенциальный вопрос. Иранское руководство подтверждает, что его целью является уничтожение Государства Израиль. А у нас нет привилегии игнорировать ни политику иранского режима, ни его риторику. Мы хорошо знаем, насколько опасна риторика, проповедующая ненависть к Израилю, для всего мира. Мы все знаем ее силу", – сказал он.

По словам Ривлина, Израиль не закроет глаза на сотни самолетов и грузовиков, наполненных опасным оружием, включая высокоточные ракеты, которые передаются на границе террористическим организациям для атаки Тел-Авива и Иерусалима.

Президент косвенно упрекнул Германию, которая с рядом европейских стран всячески старается спасти ядерную сделку Ирана. Он также призвал ФРГ принять меры против главного союзника Тегерана.

"Я прошу руководство Германии признать "Хизбаллу" террористической организацией", – призвал Ривлин.


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