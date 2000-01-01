Ривлин о "сделке века": всем придется пойти на уступки
Президент Израиля Реувен Ривлин приветствовал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта.
Соответствующее заявление он сделал 29 января в парламенте Германии, передает "Аруц Шева".
По словам лидера государства, израильско-палестинский конфликт давно превратился в трагедию, которая длится годами. Но, поскольку другие глобальные конфликты были разрешены, "сделка века" тоже может положить конец этому противостоянию.
"Вчера вечером в Вашингтоне мы увидели вещи, которые могут дать большую надежду. После долгих лет политического застоя Трамп представил план, который позволит двум народам возобновить диалог и двигаться к общему будущему", – сказал Ривлин.
По словам президента Израиля, это будет сделать непросто, потому обеим сторонам необходимо тщательно изучить мирный план, который потребует уступок.
"Но мы не должны сдаваться. Те, кто сдаются, упускают шанс, и я отказываюсь это делать. Основой любого решения должна быть ценность человеческой жизни и вера в то, что "по другую сторону" живут люди, которые хотят жить, как и мы. У каждой стороны есть свои правда, тревоги и истины. Несмотря на трудности, мы должны принять креативные решения, которые укрепят безопасность и стабильность, чтобы обеспечить процветание и рост для обеих сторон. Я надеюсь, что этот план будет реализован с учетом этих принципов и приведет к улучшениям для всех нас", – подчеркнул Ривлин.