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Либерман: Трамп присвоил мою программу 29.01 13:55   MIGnews.com

Либерман: Трамп присвоил мою программу

Лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман прокомментировал мирный план президента Дональда Трампа.

Либерман заявил: "В 2004 у многих удивленно поднялись брови, когда я предложил программу обмена территориями и населением. Прошлой ночью президент Трамп полностью принял этот план и идея обмена территориями и населением превратилась в интегральную часть всеобъемлющей программы президента”.

Либерман провозгласил: “Соблюдение принципов и терпение вознаграждаются - и у меня есть терпение и по другим вопросам. Очень скоро мы увидим общественный транспорт в шабат, гражданские браки станут реальностью, а религиозное принуждение прекратится”.


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