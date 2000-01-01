29.01 12:51 MIGnews.com

ЦИК дисквалифицировал Хибу Язбек

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Центральная Избирательная Комиссия приняла решение о дисквалификации депутата Балад Хибы Язбек.За решение о дисквалификации проголосовали 27 членов комиссии, против - семь.Теперь борьба за дисквалификацию Язбек перейдет в БАГАЦ, который примет окончательное решение.Сама Язбек сообщила: "Я никогда не призывала к насилию, и не намеревалась поддерживать насилие. Монстр, созданный крайне-правыми попросту не существует.. Преследования против меня не помогут. Государство Израиль продолжает блокаду и оккупацию палестинского населения”.Заседание по вопросу о дисквалификации Язбек протекало весьма драматически.Член Кнессета Усама Саади объявил, что требование дисквалификации Язбек является “террористическим”. Член Кнессета Итамар Бен-Гвир вскочил на ноги и стал кричать: “Дай имена! Я подам на тебя в суд!” Саади ответил: “Подай, подай на меня в суд, в этом деле ты - настоящий чемпион”.Заседание завершилось криками со стороны членов Объединенного Арабского Списка: “До встречи в БАГАЦе!”