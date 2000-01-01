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Нетаниягу встретился с Помпео в Вашингтоне | Фото: Коби Гидеон, GPO29.01 16:59   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с Помпео в Вашингтоне

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с госсекретарем США Майком Помпео.

Соответствующая встреча состоялась в Вашингтоне, 29 января.

Это произошло на следующий день после того, как американский лидер Дональд Трамп представил мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Пресс-служба главы израильского правительства сообщает, что на встрече присутствовал посол Израиля в США Рон Дермер. Подробности пока не раскрываются.


Фото: Коби Гидеон, GPO.


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