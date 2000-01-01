29.01 16:59 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с Помпео в Вашингтоне

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с госсекретарем США Майком Помпео.Соответствующая встреча состоялась в Вашингтоне, 29 января.Это произошло на следующий день после того, как американский лидер Дональд Трамп представил мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта.Пресс-служба главы израильского правительства сообщает, что на встрече присутствовал посол Израиля в США Рон Дермер. Подробности пока не раскрываются.Фото: Коби Гидеон, GPO.