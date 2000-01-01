29.01 16:59 MIGnews.com
Нетаниягу встретился с Помпео в Вашингтоне
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с госсекретарем США Майком Помпео.
Соответствующая встреча состоялась в Вашингтоне, 29 января.
Это произошло на следующий день после того, как американский лидер Дональд Трамп представил мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Пресс-служба главы израильского правительства сообщает, что на встрече присутствовал посол Израиля в США Рон Дермер. Подробности пока не раскрываются.
Фото: Коби Гидеон, GPO.
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