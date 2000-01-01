29.01 12:16 MIGnews.com

Эхуд Барак: мы за безопасность или за апартеид?

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Бывший премьер-министр, бывший министр обороны, бывший лидер Аводы и Ацмаут Эхуд Барак дал интервью радио КАН.Барак прокомментировал “сделку века” президента Дональда Трампа.Барак сообщил: “Нет никаких причин пытаться закончить с такой проблемой за одну ночь. Нам необходимо оценить ситуацию, проконсультироваться с военным истеблишментом и после этого решить, а хорошо ли это для Государства Израиль?”Барак продолжил: Трамп говорит, что Израиль может взять дело в свои руки сделать какие-то туманные обещания. Главная цель Нетаниягу, с того момента, как он вступил в должность - нейтрализовать любую возможность регионального урегулирования. Он ведет нас к одному государству с мусульманским большинством”.Барак предупредил: "Немедленная реализация программы может причинить необратимый ущерб. Аннексия завтра Иорданской долины ничем не оправдана. Нет никакой угрозы из Иорданской долины”.Барак подчеркнул: “Мы сегодня на распутье. Мы, как израильтяне, должны решить, что мы хотим - мы хотим расстаться с палестинцами или же мы - мессианский Израиль? За что мы - за безопасность или за расизм?"