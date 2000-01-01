Эхуд Барак: мы за безопасность или за апартеид?

Бывший премьер-министр, бывший министр обороны, бывший лидер Аводы и Ацмаут Эхуд Барак дал интервью радио КАН.
Барак прокомментировал “сделку века” президента Дональда Трампа.
Барак сообщил: “Нет никаких причин пытаться закончить с такой проблемой за одну ночь. Нам необходимо оценить ситуацию, проконсультироваться с военным истеблишментом и после этого решить, а хорошо ли это для Государства Израиль?”
Барак продолжил: Трамп говорит, что Израиль может взять дело в свои руки сделать какие-то туманные обещания. Главная цель Нетаниягу, с того момента, как он вступил в должность - нейтрализовать любую возможность регионального урегулирования. Он ведет нас к одному государству с мусульманским большинством”.
Барак предупредил: "Немедленная реализация программы может причинить необратимый ущерб. Аннексия завтра Иорданской долины ничем не оправдана. Нет никакой угрозы из Иорданской долины”.
Барак подчеркнул: “Мы сегодня на распутье. Мы, как израильтяне, должны решить, что мы хотим - мы хотим расстаться с палестинцами или же мы - мессианский Израиль? За что мы - за безопасность или за расизм?"