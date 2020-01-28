ЕС удвоит персонал по предоставлению убежища в Греции
Европейское агентство по вопросам предоставления убежища EASO и греческое правительство подписали соглашение об усилении поддержки органов по предоставлению убежища и приему беженцев в Греции, свидетельствует пресс-релиз EASO.
Персонал EASO в этом году увеличится вдвое с примерно 500 до более 1000 человек: количество работников увеличится вдвое на островах и в три раза – на материке, пишет NYT.
На операции EASO потребуется финансовое обязательство не менее 36 млн евро.