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Нетаниягу перечислил основные пункты мирного плана | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля29.01 13:12   MIGnews.com

Нетаниягу перечислил основные пункты мирного плана

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перечислил главные пункты мирного плана по урегулированию конфликта с палестинцами.

Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по случаю публикации "сделки века".

"Во-первых, он устраняет коренную причину конфликта, предусматривая то, что палестинцам, наконец, придется признать Израиль еврейским государством. Во-вторых, в нем говорится, что Израиль сохранит контроль над безопасностью на всей территории к западу от реки Иордан, что признает постоянную восточную границу Израиля. В-третьих, ваш план требует разоружения ХАМАСа и демилитаризации Газы", – сказал премьер-министр.

По словам Нетаняигу, четвертым пунктом является тот факт, что проблема палестинских беженцев должна решаться за пределами государства Израиль.

Нетаниягу перечислил основные пункты мирного плана | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля


"В-пятых, план призывает оставить нашу древнюю столицу Иерусалим единой под суверенитетом Израиля, гарантирует доступность святых мест для всех религиозных конфессий и сохраняет статус-кво на Храмовой горе. В-шестых, ваш план не изгоняет ни израильтян, ни палестинцев из их домов. Он предлагает инновационные решения, в соответствии с которыми израильтяне будут связаны с Израилем, а палестинцы друг с другом", – подчеркнул Нетаниягу.

Глава израильского правительства добавил, что мирный план Трампа позволит достичь мира, который защитит безопасность Израиля, а палестинцам предоставит достоинство и собственную национальную жизнь.


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