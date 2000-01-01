29.01 11:21 MIGnews.com

Язбек в ЦИК: есть ли голос более высокий, чем голос шахида?

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Сегодня, 29 января, в Центральной Избирательной Комиссии рассматривается дело о дисквалификации депутата Балад Хибы Язбек.Глава отделения БАГАЦа и представитель юридического советника правительства Анар Хелман сообщила: “Серьезные вещи написала госпожа Язбек. Тяжелые и позорные вещи”.Сама Язбек заявила: "Есть ли более высокий голос, чем голос шахида?”Язбек, в ходе кампании по отбеливанию своих высказываний относительно террориста Самира Кунтара сообщила, что она “не писала пост о нем, а только поделилась им”.Она также сообщила весьма сочувствующим ей корреспондентам 13-го канала, что она не поддерживает терроризм, но является политическим активистом”. Она также заявила, что “не писала поста о Кунтаре, но лишь поделилась им”.Это вызвало возмущение депутата НДИ Одеда Форера. Он сказал: “Только поделилась? Она восхваляла в своем посту “Воина шахида Самира Кунтара, того самого, который был объявлен международным террористом Соединенными Штатами. Смысл этого понятен - любыми средствами бороться с “оккупацией”.Депутат Итамар Бен-Гвир заявил: “Это правда, что пост Язбек не поддерживает насилие, но здесь есть поддержка террористической организации - и это основание для дисквалификации”.