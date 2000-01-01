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Нетаниягу: Израиль хочет, чтобы палестинцы жили лучше | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля29.01 12:10   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль хочет, чтобы палестинцы жили лучше

Израиль хочет, чтобы палестинцы построили процветающее мирное будущее и жили достойно.

Такое заявление на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу по случаю публикации мирного плана.

"Израиль хочет, чтобы палестинцы жили лучше. Мы хотим, чтобы у них было будущее национального достоинства, процветания и надежды. Ваш мирный план предлагает палестинцам такое будущее. Ваш мирный план предлагает палестинцам путь в будущее государство. Знаю, что им может понадобиться очень много времени, чтобы пройти этот путь, и даже чтобы добраться до начала этого пути. Но если палестинцы действительно готовы пойти по этому пути, готовы заключить мир с еврейским государством, согласятся соблюдать все условия, которые вы выдвинули в плане, Израиль будет там. Израиль будет готов немедленно договориться о мире", – сказал Нетаниягу.

Нетаниягу: Израиль хочет, чтобы палестинцы жили лучше | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля

По словам премьер-министра, Израиль в ближайшие годы сохранит путь мира, независимо от позиции палестинцев. Он пообещал поддерживать статус-кво в течение четырех лет в тех районах, которые план не определяет, как будущую часть еврейского государства.

"В то же время Израиль будет применять свои законы к долине реки Иордан, ко всем еврейским поселениям в Иудее и Самарии и к другим районам, которые ваш план определяет, как часть Израиля, и которые Соединенные Штаты решили признать частью Израиля. Это решение защитит безопасность Израиля, обеспечит его национальные интересы и оставит открытой возможность политического урегулирования с палестинцами в ближайшие годы", – добавил глава израильского правительства.

Он также понадеялся, что палестинцы примут план администрации Трампа и воспользуются содержащимися в нем широкими экономическими возможностями.

Нетаниягу: Израиль хочет, чтобы палестинцы жили лучше | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля


"Нужно очень постараться, чтобы отказаться от инвестиций в 50 миллиардов долларов. Я знаю, что это значит для экономики, для жизни палестинцев, для молодежи региона. Я надеюсь, что палестинцы примут это и построят с Израилем процветающее мирное будущее, что наши другие арабские соседи примут ваше видение и проложат путь к миру с Израилем, который может создать для всех нас блестящее будущее. Ваша "сделка века" – это возможность века. И Израиль не упустит эту возможность", – подчеркнул Нетаниягу.

Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля


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