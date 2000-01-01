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Ольмерт: восторги `сделки века` закончатся морем слез 29.01 10:21   MIGnews.com

Ольмерт: восторги "сделки века" закончатся морем слез

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прокомментировал представленный президентом США Дональдом Трампом мирный план.

Ольмерт заявил: “Это - несерьезная вещь. Вообще тот факт, что программа публикуется Белым Домом - наш стратегический просчет. Государство Израиль - мощная держава, располагающее большими силами и возможностями. Она могла и должна была разработать собственную программу, которая отвечала бы истинным нуждам Государства Израиль. И главная необходимость для Государства Израиль - это полное отделение от палестинцев. Эта программа - нечто прямо противоположное. Она предлагает одностороннюю аннексию, распространение израильского суверенитета на поселения, превращение жителей Иудеи и Самарии в граждан Израиля. В Едиот Ахронот пишут, что это программа превращения Израиля в государство апартеида. Я не люблю использовать подобные выражения, но фактическим результатом станет государство апартеида”.

Ольмерт подчеркнул: “Эта программа не приближает нас ни на полшага к решению, в котором есть примирение и мир с палестинцами”.

Ольмерт заявил о том, что речь идет об “очень плохом плане”, который “очень затруднит и испортит наши отношения с палестинцами”.

Ольмерт также заявил, что “по крайней мере в последние десять Израиль не шел по дороге мира, но по дороге аннексии. Эти восторги по поводу "сделки столетия" закончатся морем слез”.

Ольмерт также выразил уверенность в том, что “ничего из этого вообще не выйдет, эта программа выполнила свою задачу на мероприятии, которое закончилось вчера.”. Целью этого мероприятия, по мнению Ольмерта, были “декларации, пиар-акции и помощь главе правительства, который оказался в очень непростом положении”.


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