29.01 09:43 MIGnews.com

Мексика взбешена комментариями Нетаниягу

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Мексиканское государство и общественность взбешены комментариями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу."Президент Трамп прав. Я построил стену вдоль южной границы Израиля и это остановило нелегальную иммиграцию. Великий успех. Великолепная идея", - так прокомментировал идею американского президента премьер-министр в своем Twitter в субботу, 28 января.МИД Мексики выразил крайнее неудовлетворение Израилю через своего посла в Тель-Авиве. В заявлении МИД говорится: “Мы выражаем свое крайнее потрясение, отрицание и разочарование в связи с сообщением премьер-министра Нетаниягу в Twitter о строительстве пограничной стены. Мексика - друг Израиля и рассчитывает на соответствующее отношение со стороны премьер-министра”.Ранее пресс-представитель израильского МИДа Эммануэль Нахшон опубликовал “разъяснения” комментария Нетаниягу: “Премьер-министр имел в виду наш специфический опыт в сфере безопасности, которым мы готовы поделиться. Мы не выразили наших взглядов по поводу отношений между США и Мексикой”.