Путин и Трамп не стали обсуждать тему отмены санкций
Тема отмены санкций в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа не обсуждалась, сообщил "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в субботу вечером состоялся телефонный разговор лидеров РФ и США, в ходе которого они условились поддерживать регулярные личные контакты, проработать вопрос о сроках и месте личной встречи. Президенты выступили за координацию с целью разгрома ИГ (запрещена в РФ). Кроме того, намечено наладить партнерство по стратегическим вопросам, темам Ирана, КНДР, Украины.
Также подчеркивалась важность восстановления торгово-экономических связей, что в Госдуме сочли прямым намеком на возможную отмену санкций. "Для того чтобы в полной мере развивать экономические связи, нужно создать для этого соответствующий климат и правовые условия, а это требует отмены санкций", - сказал первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков.
Он также считает, что состоявшаяся между Путиным и Трампом беседа свидетельствует о том, что ожидания, которые были в связи с избирательной кампанией Трампа и его победой, на данном этапе оправданы.