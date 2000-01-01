Федеральный судья блокировал указ Трампа по иммигрантам
Федеральный судья в Бруклине частично заблокировал указ президента Трампа, запрещающий въезд в США гражданам из семи мусульманских государств - Ирана, Ирака, Сомали, Судана, Ливии и Йемена на 90 дней.
Тот же указ запретил въезд сирийским иммигрантам и отложил на 120 дней въезд всем беженцам в США.
Указ также запретил возвращение в страну обладателям грин-карт. Представитель Белого Дома сообщил, что въезд может быть разрешен в “индивидуальном порядке” после беседы с американским консулом в той стране, где находится обладатель грин карт.
Согласно решению судьи, Анны Доеннели, те иммигранты, которым было даровано убежище, и у которых на руках действующая американская виза, остаются в стране и не могут быть депортированы.
Решение принято по петиции о двух иракских беженцах, задержанных в аэропорту Нью-Йорка в субботу, 28 января. Один из задержанных - иракский переводчик, работавший в американской армии более 10 лет. Его продержали в предварительном заключении 19 часов.
Массовые демонстрации протеста прошли против указа Трампа в нескольких аэропортах.
Указ Трампа привел к хаосу в аэропортах США и по всем миру. Иммиграционные службы задержали сотни прибывших в США на законных основаниях людей. В то же время, в аэропортах во многих странах мира граждане указанных семи государств не были допущены на борт самолетов, вылетающих в Америку.
В Виргинии окружной судья Леони Бринкеме издал аналогичное решение, блокирующее депортацию лиц с постоянным видом на жительство из международного аэропорта Далласа.
Трамп отверг любую критику своих действий: “Это не запрет на въезд мусульман, но мы полностью готовы. Это сработало очень хорошо. Вы видите это в аэропортах, мы видим это повсюду”.
По данным министерства безопасности США, 103 человека находились на пути в Америку в момент подписания указа. Еще 173 не пустили на борт самолета в различных странах.